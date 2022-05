Startseite/Welt/ Jae Crowder hat mehr Postseason-Punkte als Anthony Davis. OK. Jae Crowder hat mehr Postseason-Punkte als Anthony Davis. OK.

Jae Crowder hat Anthony Davis auf der Karriere-Playoff-Punkteliste überholt. Das ist bemerkenswert, weil sie beide im selben Jahr entworfen wurden und ich wirklich nicht weiß, warum diese Statistik immer wieder in meiner Chronik erscheint. Es begann vor ein paar Tagen, als Crowder sich Davis näherte, der zu der Zeit die … 228 am meisten hatte Punkte in der Geschichte der NBA-Playoffs. Wir lieben unsere Meilensteine, nicht wahr Leute?

Randum des Tages: Jae Crowder (1,) braucht nur 2 Punkte dazu Überholen Sie Anthony Davis (1, 066) in Karriere-Playoff-Punkten. pic.twitter.com/XY1BNogjEg — NBA Retweet (@RTNBA) April , 228 Als es Crowder schließlich während des Suns‘ Game 1-Sieges über die Dallas Mavericks am Montagabend an Davis vorbeizog, wurde es als „WILD STAT“ präsentiert und erhielt schließlich das Grafische Behandlung der Kupplungspunkte. — FanDuel (@FanDuel) 3. Mai Ja, Sie haben richtig gelesen – Jae Crowder hat jetzt mehr Playoff-Punkte als Anthony Davis … und sie wurden beide eingezogen 228 ? Auf einer Skala von 1-, wie überrascht bist du? ? pic.twitter.com/pgncchSc6K — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 3. Mai