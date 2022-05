Startseite/Welt/ Jaguars-Besitzer Shad Khan gibt Auskunft über Urban Meyer-Schießerei Jaguars-Besitzer Shad Khan gibt Auskunft über Urban Meyer-Schießerei

Eine neue Ära des Jacksonville Jaguars-Fußballs begann letzten Donnerstag (erneut), als das Team Travon Walker mit dem ersten Pick im 2022 NFL-Entwurf. Der neue Chef Doug Pederson hat nun die Aufgabe, einen Kader mit mehreren Neuzugängen für große Eintrittskarten zu coachen, die nach dem Ende der Saison unterzeichnet und eingezogen wurden, aber Pedersons oberste Priorität ist es, die Jaguars zu einer Fußballattraktion zu machen, im Gegensatz zu der Zirkus-Nebenshow war unter Urban Meyer.

Shad Khan würde es zweifellos lieben, wenn sein Footballteam für den Football bekannt wäre und nicht Spieler treten oder sich zu bequem mit jungen Frauen anfreunden würde Riegel. Dinge dieser Art. Khan sprach mit Jarrett Bell von USA Today und sprach zum ersten Mal seit der Pressekonferenz, auf der er den Rücktritt des Trainers ankündigte, über Meyers Entlassung. Khan betonte immer wieder einen Punkt: Es ging nicht um Sieg oder Niederlage, es ging darum, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem man nicht vertraute.

Pro USA Today:

Es ist vielleicht besorgniserregend Hören Sie, wie Khan andeutet, dass er Meyer an Bord behalten hätte, wenn es nur die Verluste gewesen wären, aber Sie sehen, worauf er hinaus will. Die Jaguars wären letztes Jahr nicht annähernd gut gewesen, wenn Bill Belichick an der Seitenlinie gewesen wäre. Ein so junges Team wie der Kader von Jacksonville aus dem letzten Jahr brauchte eine ruhige Hand, um gute Gewohnheiten zu entwickeln, um schließlich Fußballspiele zu gewinnen. Anscheinend hat Meyer nicht einmal das getan, und dann fügen Sie alles andere hinzu.

Der möglicherweise folgenreiche Teil des obigen Artikels kommt danach die Khan-Zitate, in denen USA Today berichtet, dass sich das Franchise mit Meyer nicht darüber geeinigt hat, was mit seinem Vertrag geschehen soll. Meyer hat letztes Jahr einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet, der Berichten zufolge einen Wert zwischen und

US-Dollar hat. Millionen jährlich. Meyer wurde aus wichtigem Grund gefeuert, und wenn die Jaguars beweisen können, dass es gerechtfertigt war, schulden sie ihm keinen Cent. Aber wenn Meyers Anwaltsteam ein Gericht vom Gegenteil überzeugen kann (sollte es soweit kommen), dann könnte Jacksonville für 50 Millionen Dollar am Haken sein zu einem Trainer zu gehen, der auf absehbare Zeit eher im Fernsehen als an der Seitenlinie sein wird.

Das könnte hässlich werden. Und so sehr sich Khan wahrscheinlich wünscht, die Situation ist noch nicht hinter den Jaguars.

