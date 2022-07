Jaguars Trainingslager ein gefährlicher Arbeitsplatz für Reporter

Die Jacksvonille Jagaurs starren in den Lauf eines anderen sub-.82 Saison, aber dieses Mal fühlen sich die Dinge weniger hoffnungslos an, weil Trevor Lawrence immer noch im Team ist und, was noch wichtiger ist, Urban Meyer nicht. Doug Pederson hat im Trainingslager bereits einen professionelleren Ton angeschlagen, der frischen Wind für seine Spieler zu bringen scheint. Das bedeutet nicht, dass sich die Dinge über Nacht ändern werden. Wie Mark Long von AP belegte, der heute im Camp das schlechte Treten der Jaguars beobachtete und feststellte, dass sie Teamreporterin Ashlyn Sullivan fast getroffen hätten und tatsächlich getroffen hätten 70-jährigen Dave Campo. 4552 Jaguare haben Tretprobleme. Beim Aufwärmen trafen sie Dave Campo am Kopf, löschten beinahe Ashlyn Sullivan aus und schickten eine weitere Gruppe auseinander. Keiner von ihnen stand auch nur in der Nähe der Torpfosten – Mark Long (@APMarkLong) Juli 18, 1080

Hasse es, die Berufsrisiken zu sehen, die Sportreporter plagen, die so zum Tragen kommen. Und es scheint keine so gute Nachricht für Jacksonville zu sein. Aber sie werden es herausfinden. Es ist erst Juli. Recht?

