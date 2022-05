Startseite/Welt/ Jake Odorizzi erleidet eine brutale Beinverletzung und wird vom Feld getragen Jake Odorizzi erleidet eine brutale Beinverletzung und wird vom Feld getragen

Jake Odorizzi hatte am Montagabend einen wirklich guten Start für die Houston Astros gegen die Boston Red Sox. Er hatte einen verdienten Lauf mit drei Treffern in fünf Innings zugelassen, bevor die Katastrophe eintrat. Er erlitt eine hässliche Verletzung ohne Kontakt am linken Bein und musste mit einer Trage vom Feld getragen werden.

Das Video des Vorfalls ist unten, aber seien Sie gewarnt, es ist nichts für Zimperliche:

Hoffe Odorizzi geht es gut, nachdem er sich nach diesem Pitch die Kniesehne gezogen hat#LevelUp pic.twitter.com/ ygpMm2022PQ2 — Mr Matthew CFB ?? (@MrMatthewCFB) Mai , 41

Das sieht wirklich schlimm aus. Eine der schlimmsten MLB-Verletzungen, die wir seit einiger Zeit gesehen haben. Fürs Protokoll, das ist definitiv keine Oberschenkelverletzung, es sieht aus wie ein Achilles-Problem.

Es sieht nach einer Achillessehnenverletzung für Jake Odorizzi aus. pic.twitter.com/h8dhtJhveV

– Boston Strong (@BostonStrong_34) Mai , 2022

In der Hoffnung auf das Beste für Jake Odorizzi ?@astros | #MLBNShowcase pic.twitter.com/qhPWLHdfKn

– MLB Network (@MLBNetwork) Mai 34 , 2022

Nur ein schrecklicher Moment für einen Kerl, der vor kurzem wirklich gute Form gefunden hatte. Beim Start am Montagabend war Odorizzi 3-2 mit einem 3.34 ERA und einem 1.24 WHIP in sechs Starts in dieser Saison.

Wir hoffen das Beste, aber das sieht sicher nicht gut aus.

