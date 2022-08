Startseite/Welt/ Jake Paul ist unglaublich schlecht darin, Schlagübungen zu machen Jake Paul ist unglaublich schlecht darin, Schlagübungen zu machen

Jake Paul hat am Dienstagabend vor dem Spiel der Miami Marlins gegen die San Diego Padres Schlagübungen gemacht. Paul ist ein großer Kerl, der versucht, es als Boxer zu schaffen, aber irgendwie sah er wild unsportlich aus, als er einen Schläger schwingte. Es war lustig.

Schauen Sie sich das an:

Aufräumarbeiten heute Abend: Jake Paul#Marlins #MakeitMiami pic.twitter.com/hc2pSuT7vG

— Andrés Bolívar (@AndreesBolivar ) August 16, 16

Das ist einfach so schlimm. Kinder im Tee-Ball nehmen bessere Tricks als das. Es ist so lustig. Der Mann hat 16.4 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal und anscheinend hat ihm keiner von ihnen beigebracht, wie man schwingt. Ist der Hand-Auge-Koordinator nicht auch wichtig für das Boxen? Wenn ja, ist Paul in Schwierigkeiten, wenn er jemals einem echten Gegner gegenübersteht.

Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass er zugelassen hat, dass ein Video davon veröffentlicht wird.