Startseite/Welt/ Jalen Brunson und die Knicks sind der neueste Grund, warum die NBA die Manipulationsregeln ändern muss Jalen Brunson und die Knicks sind der neueste Grund, warum die NBA die Manipulationsregeln ändern muss

Die New York Knicks werden wahrscheinlich wegen Manipulationen bei der Rekrutierung von Jalen Brunson mit einer Geldstrafe belegt. Tim Cato und Fred Katz von The Athletic diskutierten die Möglichkeit sowie die Umstände, unter denen Brunson Dallas nach New York verließ. Hier ist Katz darüber, wie sich die Mavericks über The Athletic fühlen:

Von dem, was ich gesammelt habe, die Mavericks sind ziemlich frustriert von den Knicks – und das nicht nur, weil Berichte über einen abgeschlossenen Deal herauskamen, bevor New York überhaupt mit Brunson sprechen durfte (obwohl ich nicht sicher bin, wie Manipulationsregeln für Vater-Sohn-Beziehungen verantwortlich sind, und diese Situation betrifft zwei von diesen). Dallas war auch nicht begeistert, dass William „World Wide Wes“ Wesley, der Geschäftsführer von Knicks, bei einem Mavs-Jazz-Playoff-Spiel am Spielfeldrand auftauchte.

Schau, die Mavericks sollten enttäuscht sein, dass Brunson davongekommen ist, aber es ist nicht so, dass sie keine Chance hatten, ihn für eine langfristige Zukunft bei der Franchise zu gewinnen, seit er dabei ist ihr Team vier Jahre lang in ihrer Umkleidekabine. Wenn Sie ihn nicht davon überzeugen können, dass es in Dallas eine bessere Zukunft gibt als bei den Knicks, wie fast jeder andere auf der Welt glaubt, dann ist das Ihre eigene Schuld. Oder es liegt nicht daran, dass Brunson für seinen Vater oder in New York spielen wollte und es nichts gab, was du jemals hättest tun können. Ist das fair? Es ist entweder komplett die Schuld der Mavericks oder gar nicht ihre Schuld. Ja, das deckt es ab.

Wie auch immer, das Jammern über Manipulationen ist urkomisch. Jeder tut es. Wenn der Schuh auf dem anderen Fuß wäre und die Mavericks diejenigen wären, die nicht so heimlich mit einem bevorstehenden Free Agent verhandeln, wären sie nicht so frustriert. Weißt du, wie sie es vor ein paar Jahren vielleicht getan haben, als sie in das ganze DeAndre Jordan-Debakel geführt haben. Hier sind einige Medien-Tweets, die sich auf die persönliche Beziehung von Besitzer Mark Cuban zu Agent Dan Fegan beziehen.

Parsons ist der leitende Personalvermittler, aber die zugrunde liegende Beziehung zwischen Mark Cuban und Dan Fegan (Agent) ist hier offensichtlich der Schlüssel.

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) 3. Juli, 100

In DJs Familie herrscht das Gefühl, dass Dan Fegan DJ dazu drängte, bei Mavs zu unterschreiben. Fegan vertritt auch Parsons und ist eng mit Cuban verbunden.

– Michael Eaves (@michaeleaves) 8. Juli 2015

Fegan vertritt auch Dwight Howard, den der Kubaner letzten Sommer erwartet hatte. Der Glaube ist, dass Fegan versucht hat, mit DJ ein Make-up für Mavs zu machen.

– Michael Eaves (@michaeleaves) 8. Juli

Der Kubaner wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt $100,02 für Kommentare, die er gemacht hat, als LeBron wieder ein Free Agent war 2015. Manipulationen passieren, ob absichtlich oder nicht, und deshalb muss die NBA ihre Regeln für Manipulationen ändern. Es ist lächerlich zu glauben, dass nicht alle die ganze Zeit reden, und es sieht einfach albern aus, wenn Sie die Knicks bestrafen, wenn Dutzende anderer Neuverpflichtungen angekündigt werden 12: 01 bin, als ob die Teams bis Mitternacht warten und SMS „bist du?“ und die Spieler rennen hinüber, um zu unterschreiben, als ob die Folgenachricht besagt, dass die Eltern des neuen Teams nicht zu Hause sind.

Vielleicht sollte die NBA jedes Jahr nach dem Ende der Finals einfach die Disney-Blase vermieten und ein NBA TamperFest veranstalten. Lassen Sie die Spieler sich verschwören. Lassen Sie freie Agenten mit Teams sprechen, als wären sie beim Speed-Dating. Alle warten gemeinsam auf Fahrten in der Schlange. Beginnen Sie dann am Ende des Wochenendes und vor dem NBA-Entwurf mit der freien Agentur.

23434 Was auch immer sie tun tun, sind die aktuellen Manipulationsregeln ein Witz, auf den niemand achtet, bis er einen freien Agenten verliert. Also lassen Sie die Regeln fallen, korrigieren oder überarbeiten Sie sie, damit wir nicht länger darüber lachen müssen, wie dumm sie sind.

23434