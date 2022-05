Startseite/Welt/ Jalen Rose sagt Jayson Tatum, er solle aufhören, den Schiedsrichtern zu weinen Jalen Rose sagt Jayson Tatum, er solle aufhören, den Schiedsrichtern zu weinen

Die Boston Celtics haben am Samstagabend eine einmalige Gelegenheit vertan, sich gegen die Miami Heat durchzusetzen. Boston verlor Spiel 3 der Eastern Conference Finals, obwohl er zu Hause war und gegen ein Heat-Team antrat, das Jimmy Butler in der gesamten zweiten Halbzeit nicht hatte. Ein sehr großer Teil des Grundes, warum die Celtics nicht in der Lage waren, daraus Kapital zu schlagen, war das bemerkenswerte Verschwinden von Jayson Tatum, der mit allen Punkte bei 3-of- Aufnahmen.

Tatum wurde als der nächste große Torschützen-Superstar angekündigt, aber es gibt noch viel für ihn zu tun, bevor er in die nächste Staffel zertifizierter Größen aufsteigt die ihre Teams zu Meisterschaften führen können. Das ist nie offensichtlicher als wenn sich Tatum bei den Schiedsrichtern beschwert. Es war in den letzten Jahren ein ständiges Problem für ihn. Unabhängig von den Umständen gibt es in jedem Spiel mehrere Momente, in denen Tatum die Übergangsverteidigung aufgibt, um den Schiedsrichtern seine Meinung zu sagen. Das ist in dieser Nachsaison schon viele Male passiert und treibt Cheftrainer Ime Udoka in den Wahnsinn.

Er ist nicht der Einzige, der sich über die Eskapaden ärgert. Jalen Rose erschien heute Morgen bei Get Up und forderte Tatum direkt auf, mit den Schiedsrichtern aufzuhören zu weinen.

Diese Ausgabe ist symbolisch die letzte Mauer Tatum muss durchbrechen. Sich ständig bei den Schiedsrichtern zu beschweren, ist ein Zeichen dafür, dass ein junger Spieler versucht, Respekt einzufordern, anstatt ihn sich zu verdienen. Alle großen Stars in der NBA schnappen nach Schiedsrichtern, um sicher zu sein. Die Arbeit im Schiedsrichterteam ist eine Kunstform, die Leute wie LeBron James und Chris Paul perfektioniert haben. Das Konzept der „Superstar-Anrufe“ ist an dieser Stelle wahrscheinlich übertrieben, aber es ist real. Im Zweifelsfall entscheiden am 22/

Calls ist Teil des Sprungs vom Star zum Superstar, derselbe Sprung, den Tatum in diesen Playoffs versucht.

Aber er bekommt diese Anrufe noch nicht und sich ständig darüber zu beschweren, schadet nur seiner Sache. Schlimmer noch, er lässt es sich in den Kopf setzen. Tatums Körpersprache nimmt einen Sturzflug, wenn er bei ein paar aufeinanderfolgenden Spielen keinen Pfiff bekommt. Er wird passiv. An Abenden wie Samstag verbringt er mehr Zeit damit, die Schiedsrichter anzuschreien, als damit, seinen Einsatz zu sichern. Es ist nicht nur ein schreckliches Beispiel für das Team, das er zu führen versucht, es schadet auch aktiv ihren Bemühungen um den Sieg, weil sie jedes Quartal mit vier statt fünf Spielern ein oder zwei Ballbesitze verteidigen müssen. In den Playoffs ist das der Unterschied zwischen einem Sieg und einem Heimspiel für den Sommer.