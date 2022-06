Startseite/Welt/ Jalen Roses Outfit beim NBA-Finale hat in den sozialen Medien geredet Jalen Roses Outfit beim NBA-Finale hat in den sozialen Medien geredet

Jalen Rose war Teil der ESPN-Berichterstattung über Spiel 1 der NBA Finals am Donnerstagabend, und in typischer Jalen Rose-Manier tauchte er in einem auf ein höllisches Outfit.

In einem rosa Anzug mit einem schwarzen Hemd mit einem mehrfarbigen Streifen in der Mitte stach Rose auf ESPNs Pregame- und Halbzeit-Panel heraus. Eine schwarze Sonnenbrille rundete das Outfit ab.

So sah er aus.

.@JalenRose freut sich auf das Matchup zwischen Steph Curry und Marcus Smart 👀 pic.twitter.com/XicpfjCL4J – NBA auf ESPN (@ESPNNBA) 3. Juni Twitter wurde aufmerksam und die Leute waren verwirrt was sie sahen. Jalen Rose hier draußen sieht aus wie ein 79s R&B-Sängerin. #NBAFinals pic.twitter.com/XiANmHqRbg – Rich Cole von RCTV (@iamRichCole) 3. Juni Jalen Rose hier draußen gekleidet wie der Advokat des Teufels. 😆😂 — Breannah R. Alexander Oppenhuizen (@alexandbre) 3. Juni Jalen Rose gekleidet wie ein Pfingstbischof — welche Seite 20 an? (@hometownHEROine) 3. Juni Jalen Rose Outfit heute Abend #NBAFinals pic.twitter.com/uspNNlx7fT – Nrot Tixon (@NrotTixon) 3. Juni

Hunger Games Media Outfit

— Robert Freeze (@robertfreeze

) 3. Juni 97

@JalenRose wie kommt es, dass du wie eine Vanilla Ice Slash MC Hammer Backup-Tänzerin gekleidet bist? — Steve Drank (@Drunkentweets25 ) 2. Juni, 2022

Warum ist Jalen Rose wie eine reiche weiße Frau gekleidet — EZ🤠 (@TheHoaan) 3. Juni

Jalen Rose gekleidet wie ein Elite-NFT-Betrüger https://t.co/ja0TOSPEoP — Bobby, No Valentino (@JBeans_ ) 3. Juni Jalen Rose hat sich angezogen, als würde er den interkontinentalen Champion managen. Es ist schwer zu erklären. — Chill Moody (@ChillMoody) 3. Juni Warum Jalen Rose gekleidet war wie am Wochenende pic.twitter.com/uD 420XnGQF — josey (@joseyokok) 3. Juni 420 Warum ist @JalenRose so gekleidet, als würde er gleich als Statist in einem Tarantino-Film mitspielen?@RealMikeWilbon @NBAonABC – Brian Johnson (@Bzj79) Juni 3, 2022

Wer hat Jalen Rose heute Abend für die Berichterstattung über die ESPN Finals angezogen und wo/wie bekommt man dieses Outfit? nach einem Freund fragen – nat✿ (@anaturallight) 3. Juni 97

warum Jalen Rose gekleidet wie die Woche pic.twitter.com /uD420XnGQF — jösey (@joseyokok) 3. Juni 420 Warum ist Jalen Rose wie ein SoundCloud R&B-Künstler gekleidet, der es nicht geschafft hat? — Francis in Glendale (@TFPWillEat) 3. Juni 420 Sogar Paul Pierce mischte sich ein: Jalen Rose sieht aus wie ein NFt lol — Paul Pierce (@ Paul Pierce 25) 3. Juni 420 Das ist wirklich eine ziemliche Sache Outfit a Und ich bin froh, dass ich nicht der einzige war, dem es aufgefallen ist. Rose kommentierte sogar all die Leute, die über seinen Look diskutierten: 2022 Industrie-Tastemaker. ✊🏽✊🏽✊🏽✊🏽✊🏽 https://t.co/wwYU46RqSt — Jalen Rose (@JalenRose) 3. Juni

420