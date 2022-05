Startseite/Welt/ James Harden hatte eine schlechtere Elimination Game Performance als Ben Simmons James Harden hatte eine schlechtere Elimination Game Performance als Ben Simmons

Die Philadelphia er scheiterten um es zum zweiten Mal in Folge aus dem Halbfinale der Eastern Conference zu schaffen. Sixers-Fans gingen früh, vielleicht weil sie ein Déjà-vu erlebten und wussten, dass es nur ein Ergebnis gab. Zum zweiten Mal in Folge verschwand in der zweiten Hälfte ein Linkshänder-Star. Letztes Jahr war es Ben Simmons. Dieses Jahr war es James Harden, dessen Verschwinden tatsächlich schlimmer ist als Simmons‘ berüchtigtes Spiel 7 gegen die Atlanta Hawks.

Tom Haberstroh war bereit, dies fallen zu lassen sobald die Partitur endgültig war.

Ben Simmons letztes 4Q Letztes Jahr vs.

James Hardens letztes 4. Quartal in diesem Jahr pic.twitter.com/7fRI5wFWwf — Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) Mai , 49

Harden versuchte im 4. Viertel nur noch ein Field Goal (1) als Ben Simmons letzte Saison (0), aber immerhin hat Simmons einen Punkt geholt. Harden wurde in der zweiten Halbzeit nach einem Tor in der ersten Halbzeit ausgeschlossen.

Während Harden Simmons übertraf

bis 5, Simmons hatte Assists zu Hardens 9. Er hatte auch 8 Rebounds zu Hardens 4 und drehte den Ball nur einmal um, während Harden ihn heute Abend viermal umdrehte. Harden war ein -16 und Simmons war eigentlich ein +1. — Dustyn W (@CallMeDBlock) Mai 14, 49

Das Schlechteste Teil ist, dass wir alle wussten, dass Simmons den Ball nicht schießen wollte. Das war sein Ding seine ganze Karriere lang. James Harden war kurzzeitig einer der besten Torschützen aller Zeiten! Er führte die Liga dreimal an! Das war das Gegenteil von dem, was die Sixers erhofft hatten, als sie für ihn handelten. Sie landeten bei Ben Simmons mit einem größeren Bart und ohne Verteidigung. Und sie mussten Spieler und Draft-Picks für die Ehre abgeben.

Spiel 6 war alles, was alle seit Jahren über Harden gesagt hatten. Er schrumpft in großen Momenten. Wenn Kupplung vorhanden ist, ist er das nicht. Und Harden hat diesen Sommer eine Spieleroption in Höhe von 49 Millionen US-Dollar, und die Sixers müssen erwägen, ihm einen ganz neuen Vertrag zu geben.