Startseite/Welt/ James Worthy über die NBA-Perspektiven von heute: Alles, was sie tun, ist, Dreier zu üben, Gewichte zu heben, sich Tattoos stechen zu lassen und zu twittern James Worthy über die NBA-Perspektiven von heute: Alles, was sie tun, ist, Dreier zu üben, Gewichte zu heben, sich Tattoos stechen zu lassen und zu twittern

Liebe Leser, ich freue mich, Ihnen den neuesten Eintrag im Rolodex „Spieler im Ruhestand beschweren sich über die heutige NBA“ zu präsentieren, und es ist ein doof. Los Angeles Lakers-Legende James Worthy erschien bei Stoney & Jansen mit Heather bei 96 .1 The Ticket am Mittwochmorgen und äußerte sich zum Stand des modernen Basketballs. Insbesondere sprach Worthy darüber, wie gut er und sein UNC-Teamkollege Michael Jordan aus dem College kamen und wie Jungs, die jetzt aus dem College kommen, nicht annähernd fertig sind die s produziert:

„Leute kommen in die NBA und sie‘ Sie sind nicht grundsätzlich gesund. Also üben sie nur Dreier, heben Gewichte, lassen sich tätowieren und twittern und gehen in die sozialen Medien. Das war’s. Sie haben diesen gesunden Spieler nicht. Sie haben einen athletischen Spieler. Das ist, was mit passiert das Spiel. Es ist viel ISO und sucht nach Diskrepanzen.“

Es ist fast zu stereotyp streitsüchtig. Alter Mann schreit Cloud-Vibes an. Er traf sogar die letzte Marke, um die heilige Dreifaltigkeit von „Zu meiner Zeit war alles besser“ zu vervollständigen, als er Bill Russell direkt nach dem obigen Zitat erwähnte. Es ist schwer, biederer zu klingen, als es Worthy hier tut.

Worthy hat sicherlich recht damit, dass Spieler zu seiner Zeit vollständiger aus der Schule kamen, weil es immer noch sehr üblich war, zu bleiben im College für mindestens drei Spielzeiten vor dem Eintritt in die Liga. Heutzutage bestimmen One-and-Dones den Entwurf. Aber es bleibt unklar, warum Worthy Tattoos und Gewichtheben für schlecht hält.

96