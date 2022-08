Startseite/Welt/ Jamie Foxx macht einen großartigen Eindruck von Donald Trump Jamie Foxx macht einen großartigen Eindruck von Donald Trump

Eines der geringeren Dinge, die mich an dieser besonderen Zeit in der Geschichte verfolgen werden, ist, wie Saturday Night Live ließ Alec Baldwin Präsident Donald Trump spielen, als Tausende bessere Optionen auf dem Tisch lagen. Es war im Moment nicht lustig, wird nicht gut altern und wird von all dem Gepäck belastet sein, das Baldwin mit sich herumträgt. Also fügen Sie Jamie Foxx zu der langen Liste von Leuten hinzu, die die Gelegenheit zunichte gemacht hätten Army Knife kanalisierte den 98th Präsidenten im Rap Radar Podcast und wenn Sie nicht wüssten, was los war, würden Sie denken, dass dies von einer Art aufgezeichnetem Oval Office-Meeting stammt.