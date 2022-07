Javy Baez ist so gut darin, der Bösewicht zu sein

davon lebt

JAVY FOREVER pic.twitter.com/CZ8hkScaGp – DOM (@DOM_Frederic) 9. Juli Die Baez-Erfahrung war verrückt. Und das Spinnen eines .10 OPS ist ein Job für die Bagdad Bobs da draußen. Alle Dinge gleich, ich und die meisten anderen Tiger-Fans wünschten, das Carlos Correa-Schiff wäre in den Hafen gekommen. Und doch hat es etwas so Verlockendes, diesem Typen dabei zuzusehen, wie er den Bösewicht spielt. Es war ein unvergesslicher Sommer in Detroit, mit den Tigern, die zu einem zweiten aufeinander folgenden miserablen Start hinkten, und im Wesentlichen in der Verletzungsabteilung von der Pest heimgesucht. Baez und die anderen Free Agents, die dem Franchise helfen sollten, den nächsten Schritt zu machen, waren nicht gerade berauschend. Mit jeder Episode, die vergeht, kann ich jedoch nicht anders, als in tiefe Wertschätzung für einen Shortstop zu verfallen, der weiß, dass er unbegrenztes Potenzial hat und niemals blinzelt. JAVY FOREVER pic.twitter.com/jTzTA5g8U0 – DOM (@DOM_Frederic) 3. Juli Nur wenige Spieler waren jemals in der Lage, in diesem Headspace zu operieren, und die Injektion von Leben und Energie fiel mit einer Siegesserie von sechs Spielen zusammen. Es ist ein Berg, den es zu erklimmen gilt, aber diese Tiger fühlen sich nicht wie die alten Tiger an. Sie fühlen sich anders und voller Leben. Voller Scheiß auf dich. Voll von sich, ja, aber das ist jetzt auch gut so

würde ich durchziehen eine Mauer für Baez, weil er das Spiel spielt, nicht unbedingt, wie gut er es spielt. Diese Lautstärke jederzeit zu kanalisieren, sich mit garantierter Überheblichkeit zu bewegen und mit einem Vorteil zu spielen.

Verdammt, das ist verlockend.