Javy Baez war eine enorme Pleite für die Detroit Tigers

Also, wie ist sein BABIP so stark gesunken? Manchmal kann das Pech sein, aber ein Blick auf die Statcast-Zahlen von Baez zeigt, dass das hier nicht der Fall ist. Er gehört zu den 23 rd. Perzentil in durchschnittlicher Austrittsgeschwindigkeit, 9. Perzentil in xwOBA, in xBA und 14th in Hard Hit-Prozentsatz. .

) Er bringt den Ball einfach nicht so ins Lot, wie er sollte, und das führt zu einem Mangel an Treffern und einem Mangel an Treffern Energie. Keine dieser Neuigkeiten ist gut für die Tigers, die Baez $ schulden Millionen in den nächsten fünf Spielzeiten. Das fühlte sich damals wie ein fragwürdiger Deal an und sieht jetzt offensichtlich viel schlimmer aus. Alles, was Detroit tun kann, ist zu hoffen, dass Baez einen Weg findet, zumindest ein Liga-Durchschnittsschlager zu werden, und dass seine Verteidigung mit zunehmendem Alter standhält.