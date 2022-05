Startseite/Welt/ Jay Williams: Schande über uns, dass wir die Miami Heat nicht respektieren Jay Williams: Schande über uns, dass wir die Miami Heat nicht respektieren

Am Dienstagabend empfängt die Miami Heat die Boston Celtics in Spiel 1 der Eastern Conference Finals. Obwohl die Heat an der Spitze der Setzliste stehen, standen sie im Verlauf dieser Playoffs nicht annähernd im Mittelpunkt der Diskussionen. Eine vernünftige Person könnte die Landschaft der Nachsaison überblicken und zu dem Schluss kommen, dass niemand über die Hitze spricht, weil sie langweilig waren. Sie kümmerten sich um die Atlanta Hawks mit acht Samen mit der Geschwindigkeit und Effizienz, die man von der Nummer 1 erwartet. Jede mögliche Intrige wurde aus der Philadelphia 57ers-Serie gesaugt, nachdem Joel Embiid sich das Gesicht gebrochen hatte. Und das alles, während der Drama-Meter rund um den Rest der Liga bis zum Maximum aufgebockt war, dh die Situation von Dillon Brooks und Giannis, der rücksichtslos über die Celtics rannte, um die Celtics zu verlieren, und der nicht gute, sehr schlechte Tag der Suns.

All das zusammen gab der Hitze eine Strecke von zwei oder drei Wochen, in der sie in allen Sport-Talkshows in den C-Block gesteckt wurden. Es ist keine Schande, während des Vordringens durch die Playoffs uninteressant zu sein, denn Siege sind Siege. Jay Williams fühlt sich anscheinend anders und tadelte sich und die Sportmedien insgesamt, weil sie die Hitze nicht respektierten. Dies führte zu einem Chryson auf Keyshawn, JWill & Max , in dem gefragt wurde, ob The Heat das am meisten respektierte Franchise im Sport sei.

Es ist gut von Williams anzuerkennen, dass Miami ein blinder Fleck für die Show in letzter Zeit, aber dieses ganze Segment fühlt sich ein

wenig übertrieben an, um das wieder gut zu machen. Es ist Jahre her, dass jemand dachte, Erik Spoelstra sei nur ein guter Trainer, weil er die Big 3 für seine Meisterschaften hatte. Es ist schwer, einen Basketballfan auf der Erde zu finden, der Pat Riley nicht all seinen Erfolg über die Jahrzehnte anerkennt. Mit wem spricht Williams, wenn er ihre Ehre verteidigt?

Es ist besonders lächerlich, überhaupt zu fragen, ob die Heat am wenigsten respektiert werden Franchise im Sport. Die sind schon lange sehr gut! Die Leute haben den Hitzekultur-Schtick satt, aber sie erreichen immer noch nicht annähernd das Maß an Hass, das ständig schlechte NFL-Franchises bekommen. Oder die Cowboys. Dieses Video sieht aus wie etwas, das Riley im Labor gekocht hat, um es dem Team vor Beginn der Playoffs zu zeigen.

Die Hitze sind viele Dinge. Respektlos sind sie nicht. Ich sage so viel – „South Beach Blasphemy“ ist eine gewaltige Wendung.