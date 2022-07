Startseite/Welt/ Jay Williams: Stephen Curry und Andrew Wiggins sind das Top-Duo der NBA Jay Williams: Stephen Curry und Andrew Wiggins sind das Top-Duo der NBA

Wir befinden uns in der Flaute des Sportkalenders. Produzenten müssen bei ihren Versuchen, einen ganzen Tag voller Studioshow-Diskussionen zu füllen, kreativ werden. So fand sich Jay Williams in der heutigen Morgenausgabe von Keyshawn, JWill & Max in einer Rangliste seiner besten NBA-Duos wieder, die in die nächste Saison gehen. Williams kam gesperrt und mit einer Einstellung geladen, die verrückt, aber gleichzeitig auch vollkommen logisch erscheint, was in Takeland eine schwierige Balance ist.

Hier erklärt Williams, warum Stephen Curry und Andrew Wiggins ein besseres NBA-Duo sind als KD/Kyrie, LeBron/AD oder sonst jemand denken kann.