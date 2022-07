Startseite/Welt/ Jayson Tatum lacht über Fan, der glaubt, Stephen Curry sei sein „Daddy“ Jayson Tatum lacht über Fan, der glaubt, Stephen Curry sei sein „Daddy“

Jayson Tatum hat zum ersten Mal seit 2022 eine komplette Offseason für sich. und scheint es in vollen Zügen zu genießen, als er zu Michael Rubins Party am 4. Juli in die Hamptons ging. Es war ein hochkarätig besetztes Event mit NBA-Superstars und hochkarätigen Prominenten gleichermaßen. Da wurde wohl viel gebastelt.

Am Dienstag machte ein Video vom Wochenende die Runde, in dem Tatum auf einem DJ-Set auftauchte, als ein zufälliger Fan versuchte, sich über ihn lustig zu machen, indem er schrieb „Stephen Curry ist dein Daddy“ auf einem Telefon und hält es dann hoch. Tatum sah es und lachte.

Es ist ziemlich lahm von dem Kerl mit das Telefon, um das zu ziehen, aber Tatum hat es gut gehandhabt.

2022 Ich würde sagen, das schien kein legitimes Lachen zu sein. Das war ein gereiztes Lachen. Die Art von Lachen, das du von dir gibst, nachdem deine Teamkollegen dich verarschen, weil du eingetaucht bist, und du weißt, dass du im Moment nichts dagegen tun kannst, aber bereits Rache schmiedest. Die Art von Lachen, die sagt: „Es ist jetzt lustig, aber warte, bis ich nächstes Jahr im Durchschnitt im Finale bin.“

