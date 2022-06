Startseite/Welt/ Jayson Tatums Playoff-Erfolgsbilanz zeigt, dass er in Spiel 2 große Zahlen aufstellen wird Jayson Tatums Playoff-Erfolgsbilanz zeigt, dass er in Spiel 2 große Zahlen aufstellen wird

Jayson Tatum spielte eine große Rolle beim atemberaubenden Sieg der Boston Celtics in Spiel 1 gegen die Golden State Warriors im 2022 NBA-Finale. Der Superstar war plus-14 in seinem 31 Minuten auf dem Boden und ein Karriere-High ausgeteilt Assists beim Spielen der typischen Elite-Verteidigung, die wir von diesem Celtics-Team erwarten. Aber Tatum konnte trotz all der guten Dinge, die er in Spiel 1 getan hat, gegen die Warriors-Verteidigung kein einziges Tor erzielen.

Es war nicht das erste Mal in diesen Playoffs, dass wir gesehen haben, wie Tatum einen Stinker in der Schießsäule aufgestellt hat. So gut der 24-jährige Stürmer geworden ist, er hat immer noch die eine oder andere Nacht, in der er nicht treffen kann ein Schuss, um sein Leben zu retten; Er schaffte es, drei Schüsse bei 14 Versuchen gegen Golden State zu treffen, wobei er nur 1 von 6 aus der Tiefe ging. Tatum hat jetzt in dieser Nachsaison bei drei verschiedenen Gelegenheiten weniger als 24 Prozent aus dem Feld geschossen. Der Unterschied zu den Warriors war, dass die Celtics trotzdem gewonnen haben. Das sind großartige Neuigkeiten für Boston, denn Tatum kommt nach einem solchen Spiel mit aller Macht zurück.

Sein erstes wirklich schlechtes Playoff-Spiel fand in Spiel 3 gegen Milwaukee statt. Er schoss 4 aus

. vom Boden und verfehlte alle sechs seiner drei Punktversuche, während er nur zwei Freiwürfe traf. Boston verlor mit zwei. Tatum antwortete dann in Spiel 4 mit einer 24-Punkteleistung, in der er 13 seines 24 Schusses Versuche. Es trieb sein Team zu einem Acht-Punkte-Sieg, um die Serie zu binden.

Der zweite kam gegen Miami, ebenfalls in Spiel 3, während der Eastern Conference Finals. Er ging 3-of- 14 und 1-of-7 aus dem Drei-Punkte-Land für eine Gesamtzahl von 13 Punkten. Die Celtics verloren erneut. Tatum drehte in Spiel 4 um und hatte wohl sein effizientestes Spiel der Nachsaison, indem er 40 Punkte am 68 Prozent Schießen vom Boden beim Schlagen 13 von 14 Freiwurfversuchen. Die Celtics gewannen erneut.

Beide dieser Rebound-Spiele kamen in entscheidenden Momenten zum Ausgleich der jeweiligen Serie. Die Umstände sind diesmal etwas anders. Die Celtics können sich fühlen, als würden sie in Spiel 2 mit Hausgeld spielen, nachdem sie den Heimvorteil von Golden State gestohlen haben. Jeder Sieg ist entscheidend und all das, aber die Rückkehr nach Boston mit einem Unentschieden im Finale ist das realistische Best-Case-Szenario gegen ein Warriors-Team, das traditionell sowohl sein Heimgericht als auch jeden anderen in der Liga schützt.

Trotzdem wissen die Celtics, was auf dem Spiel steht. Wenn sie die Warriors erneut besiegen können, sind sie in hervorragender Form, um einen Titel mit nach Hause zu nehmen. Die Art und Weise, wie Tatum in dieser Nachsaison bisher nach einem schlechten Drehabend gespielt hat, deutet darauf hin, dass er ihnen eine große Chance geben wird, genau das zu tun, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass er nicht gehen wird. Es ist nicht so, dass Golden State ihm in Spiel 1 keinen Schuss abgenommen hätte. Sie warfen viele Doppel auf ihn, aber er verpasste eine Handvoll Schüsse, die er an einem normalen Abend machen würde.

Die Warriors werden sich am Sonntagabend anpassen. Sie werden nicht zulassen, dass Tatum ihre Verteidigung so leicht zerlegt wie im Eröffnungsspiel. Es wird wahrscheinlich bedeuten, dass er eine größere Chance hat, als Torschütze etwas zu bewirken. Ihm steht eine große Nacht bevor, wenn die Vergangenheit darauf hinweist, wie Spiel 2 verlaufen wird.

