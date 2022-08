Startseite/Welt/ Jeanie Buss behauptet, Russell Westbrook sei in der vergangenen Saison der beste Spieler der Lakers gewesen, kommt schnell zurück Jeanie Buss behauptet, Russell Westbrook sei in der vergangenen Saison der beste Spieler der Lakers gewesen, kommt schnell zurück

Während eines Interviews mit The Athletic behauptete die Besitzerin der Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, dass Russell Westbrook in der vergangenen Saison der „beste Spieler“ des Teams gewesen sei. Diese Aussage ist nicht nur wahnhaft, sie ist auch grenzwertig verrückt. Irgendjemand muss ihr das ins Ohr gehaucht haben, denn Buss ging schnell zurück.

Das ist nur … eine verrückte Aussage, die keinen Bezug zur Realität hat.

Während der 2021-22 Saison, Westbrook Durchschnitt 15.5 Punkte, 7,1 Assists und 7,4 Rebounds in 40.3 Minuten pro Spiel. Ja, seine Zählstatistiken sehen auf dem Papier gut aus, aber ein tieferer Tauchgang zeigt, warum er so schlecht war. Sein PER von 15. war der niedrigste von ihm 13-Jahres-Karriere, und sein wahrer Schießprozentsatz von 58.2 war auch wirklich schlecht. Seine Fluktuationsrate (.1) war die höchste seit seiner Rookie-Saison und sein Wert vorbei Die Ersatzspieler-Marke von 0,2 war die niedrigste seiner Karriere. Er war schrecklich und hatte wohl die enttäuschendste Saison in der NBA.

Nachdem Buss den Westbrook-Kommentar abgegeben hatte, rief der Sportautor Sam Amick sie zurück, seit er war verblüfft über den Kommentar. Buss ruderte schnell zurück. Hier ist, was Amick geschrieben hat:

Ja, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, habe ich zweimal hingeschaut, als Jeanie ihre Ansicht teilte, dass Westbrook das Beste war, was die Lakers in der letzten Saison zu bieten hatten. Nach den meisten Berichten – einschließlich Ihrer – war seine Debütsaison bei den Lakers eine absolute Katastrophe.

Als ich also nach dem Ende des Interviews bemerkte, dass ich es versäumt hatte, schnell genug nachzufassen, um völlige Klarheit über diese atemberaubende Einstellung zu bekommen , beschloss ich, Buss eine Nachricht zu schicken, in der ich fragte, ob dies ihr tatsächlicher Glaube sei.

Das Wort, das ich hätte verwenden sollen, war ‚konsequent‘“, schrieb sie per SMS. „Er hat letzte Saison 59 Spiele gespielt.“

) Der Punkt scheint folgender zu sein: LeBron spielte nur 59 Spiele wegen einer Verletzung am linken Knöchel in der späten Saison, während Davis (links Knieverletzung; rechter Knöchel) gerade 36 Spiele angemeldet (nachdem gerade gespielt wurde 34 der Saison zuvor). Wenn diese beiden nicht verfügbar sind, haben die Lakers keine Chance, ein Playoff-Team zu sein – geschweige denn legitime Konkurrenten. Zumindest konnte Westbrook auf Gedeih und Verderb auf dem Boden bleiben.

Ja das ist ein schneller Rückzug und das aus gutem Grund. Westbrook war in der Tat konsequent. Durchgehend schlecht.