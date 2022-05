Startseite/Welt/ Jeanie Buss erklärt, wer Einfluss auf die Los Angeles Lakers hat und wer nicht Jeanie Buss erklärt, wer Einfluss auf die Los Angeles Lakers hat und wer nicht

Die Los Angeles Lakers haben eine sehr schlechte Saison hinter sich, ungeachtet dessen, was Sie kürzlich im Fernsehen gesehen haben. Jeanie Buss, die Präsidentin und Eigentümerin der Lakers, ist mit dem Verlauf der letzten Saison nicht zufrieden. Buss drückte dies kürzlich gegenüber Bill Plaschke in einem Interview aus, in dem er erklärte, wer den Basketballbetrieb beeinflusst und wer nicht.

Es stellte sich heraus, dass viele Hände in der Keksdose von LA sind. Und einige Leute, von denen Sie gehört haben, dass sie dort ihre Hände haben, tun dies laut Buss tatsächlich nicht. Hier ist eine Aufschlüsselung, wer Einfluss auf die Zukunft der Organisation hat.

NEIN. „Eine solche Unterhaltung zu führen ist verfrüht. Wir müssen jetzt den richtigen Trainer finden, um diese Mannschaft zu führen. Abhängig von der Spielweise, die dieser Trainer spielen möchte, muss angesichts des Kaders, den wir haben, alles zusammenpassen.“

Kurt Rambis

JA. „Ich weiß, dass es einige unfaire Kritik an Kurt Rambis gegeben hat“, sagte sie. „Ich möchte die Leute daran erinnern , er ist seit fast 40 Jahren in der NBA involviert, dass er ein Teil der Meisterschaft war Mannschaften sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer, er ist jemand, den ich für sein Basketballwissen bewundere.“

NEIN. “In Bezug auf Linda Rambis spielt sie keine Rolle in der Basketballabteilung; ihre Rolle ist, wie schon seit letztem Jahr, fast 40 Jahre, ist mein Berater“, sagte Buss. „Sie und ich arbeiten seit Jahren und Jahren und Jahren zusammen. Warum das zu einem Problem für die Menschen geworden ist, weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht.“

Phil Jackson