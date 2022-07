Startseite/Welt/ Jeder, der an diesem extrem dummen Baseballspiel beteiligt ist, ist ein Held Jeder, der an diesem extrem dummen Baseballspiel beteiligt ist, ist ein Held

Wenn Sie an Baseball denken, denken Sie an eins und zwar an einen proprietären, von Spielern tragbaren Sender mit Druckknopf. Von Abner Doubleday bis hin zu den weit entfernten Sandlots haben sich Millionen in das Spiel verliebt, indem sie etwas in ihren Hut gesteckt haben, das piepst, anstatt mit den Fingern zu kommunizieren, die ihnen bei der Geburt verliehen wurden.

In aller Ernsthaftigkeit, Innovation ist notwendig und meine Beschwerden über die Räder des Fortschritts, die sich vorwärts bewegen, werden nicht durch eine schwelende Feindseligkeit unterstützt. Aber Veränderungen können nicht eingeschränkt werden, und die Existenz des PitchCom-Systems schafft Chancen für Baserunner, wenn sich der Pitcher ganz darauf konzentriert, mit seiner neuen Ausrüstung herumzuspielen. Obwohl Kyle Tucker von den Houston Astros bei seinem Versuch, nach Hause zu stehlen, letztendlich erfolglos blieb, als der New York Yankees-Hurler Luis Severino mit seinem Hut spielte, ist er nicht weniger heldenhaft. Weil es ein toller, nie zuvor gesehener Baseball-Moment war, der nur in 2022 möglich war.

Kyle Tucker versucht zu ziehen ein Bush-League-Move, indem er nach Hause stiehlt, während Luis Severino sein PitchCom-Gerät reparierte, und er wird rausgeschmissen , 55

Nun, ich bin mir nicht sicher, was die Bush League an dem Versuch hat, aus einem Pitcher Kapital zu schlagen, der kein Timeout gecallt hat und abgelenkt ist. Aber deswegen verdiene ich nicht das große Geld. Severino verdient alle Ehre der Welt dafür, dass er irgendwie aus der Sache herausgesprungen ist und den Ball rechtzeitig auf die Home-Plate gebracht hat, um das Aus aufzuzeichnen, denn kein Pitcher hat jemals geübt, von PitchCom zum Abfeuern eines Balls zu wechseln. Vielleicht ändert sich das danach.

Zusammenfassend ein sehr dummes Spiel, das mich dazu bringt, alle Beteiligten viel mehr zu mögen. Sehr selten.