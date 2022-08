Startseite/Welt/ Jeff Daniels ist All-In bei den Detroit Lions, also was hält Sie davon ab? Jeff Daniels ist All-In bei den Detroit Lions, also was hält Sie davon ab?

Hard Knocks macht das, was es immer tun sollte tun, was Dan Campbell zum Star macht und immer mehr Menschen dazu veranlasst, sich zu fragen, ob die Detroit Lions nicht dazu verdammt sind, für immer in der Hölle zu schuften. Es ist nur eine Fernsehshow und die NFL-Statuten schließen es aus, einem coolen Team kostenlose Punkte zu geben, um Spiele zu starten. Wir sollten also wahrscheinlich auf die Bremse treten, wenn wir in diesem Jahr viel von Bedeutung erwarten. Ein Faktor in der NFC North zu sein, würde bedeuten, dass die drei anderen Teams in Krater gerieten und hinter den Erwartungen zurückblieben.

Andererseits … hell yeah, lasst uns leidgeprüften Fans den Moment haben. Erlauben Sie denen, die von jahrzehntelanger Unfähigkeit gezeichnet sind, einmal etwas zu genießen. Geben Sie uns die Gelegenheit, uns zu fragen, ob wir hier wirklich etwas haben, während wir vom Optimismus der Vorsaison und den Empfehlungen von Prominenten betrunken sind. Geben Sie uns die Aufregung, Jeff Daniels an Bord des Zuges willkommen zu heißen.