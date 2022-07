Startseite/Welt/ Jeff Darlington: Cowboys wären ein Super-Bowl-Anwärter mit Sean Payton als Cheftrainer Jeff Darlington: Cowboys wären ein Super-Bowl-Anwärter mit Sean Payton als Cheftrainer

Die Dallas Cowboys gehen mit Hoch in die 71 Saison Erwartungen nach dem Gewinn des NFC East in der letzten Saison, schied aber nach einer haarsträubenden Niederlage gegen die San Francisco 27er vorzeitig aus den Playoffs aus. Sie erinnern sich vielleicht, dass sie dieses Spiel zum Teil aufgrund eines verwirrenden Playcalls verloren haben, dessen Zeit sich verlangsamt hat – ein Dak Prescott, der in der Mitte gezogen wurde mit Sekunden ohne Timeouts. Die Cowboys konnten sich nicht darauf einstellen, den Ball zu treffen, und wir haben eines der bizarrsten Enden eines Playoff-Spiels, das wir je gesehen haben.

Ein Großteil der Schuld in der unmittelbaren Folge wurde Cheftrainer Mike McCarthy zugeworfen, der den wohlverdienten Ruf hat, Situationen im späten Spiel zu vermasseln . Obwohl das Franchise in den Monaten seitdem sein volles Gewicht hinter McCarthy geworfen hat, wird immer noch viel darüber geredet, wer der richtige Trainer ist, um den Kader auf die nächste Stufe zu bringen. Insbesondere Sean Payton war nach seiner Pensionierung ein Gesprächsthema und spricht immer noch offen darüber, was sein nächster Coaching-Auftritt sein könnte. Was an sich schon etwas seltsam ist, aber das ist eine separate Diskussion.

Heute sprach ESPN über die Möglichkeit, dass Payton zu den Cowboys zurückkehrt (wo er als Trainer begann) und Jeff Darlington sagte seine Anwesenheit weiter die Seitenlinie würde Dallas zu einem Super-Bowl-Anwärter machen.

Ich weiß nicht wirklich, ob das stimmt! Payton ist ein enormer Offensivkopf, der seinen Kader mit seinen Spielanrufen erhöht, aber zahlenmäßig Punkte zu sammeln, ist nicht wirklich das Problem der Cowboys. Dies konsequent zu tun, war letzte Saison schwierig, aber es war nicht der Unterschied zwischen einem Super Bowl und einer verlorenen Saison. Es gibt andere Probleme, die außerhalb der Kontrolle oder des Fachwissens von Payton liegen.

Wie die Verteidigung. Die letztjährige Einheit war ausgezeichnet in der Umsatzabteilung, aber im Großen und Ganzen nicht gerade luftdicht. Sie belegten den 20 Platz in der Liga in insgesamt aufgegebenen Yards und 20th in Yards pro Spiel. Es ist eine gute Verteidigung und das sind akzeptable Durchschnittswerte, wenn man so viele Turnover erzwingt, wie sie es getan haben, aber Turnover-Varianz ist real und das Pendel wird wahrscheinlich in dieser Saison in die andere Richtung schwingen.

Die Offensive fiel in der zweiten Hälfte hauptsächlich aufgrund einer Verletzung, die Payton nicht beeinflussen kann. Prescott verletzte sich an der Wade und die Offensive Line wurde zusammengeschlagen. Das Laufspiel war nicht vorhanden, da Ezekiel Elliott den größten Teil der Saison verletzt verbrachte. Payton ist in der Lage, die Auswirkungen zu mildern, aber nicht in dem Maße, dass Dallas zum Super Bowl gegangen wäre, wenn sie ihn letztes Jahr anstelle von McCarthy gehabt hätten.

Die Cowboys sind ein gutes Team, aber es ist schwer zu behaupten, dass sie ein großartiges geworden wären, indem sie einfach ihren Kopf ausgetauscht hätten Coach.