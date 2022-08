Startseite/Welt/ Jerry Jones spricht weiterhin über Glory Holes Jerry Jones spricht weiterhin über Glory Holes

Jerry Jones hat einen Freibrief, zu tun, was er will, und es liegt mir fern, ihm im Weg zu stehen. Aber wenn es ihm gegenüber noch nie erwähnt wurde, könnte es sich lohnen, sich 30 Sekunden oder so Zeit zu nehmen aus dem nicht so geschäftigen Tag heraus, um ein vollständiges Verständnis aller möglichen Bedeutungen zu erlangen, die „Glory Hole“ annehmen kann. Vielleicht würde das dazu führen, dass er eine andere Sprache wählte. Oder vielleicht auch nicht, weil er der Besitzer eines NFL-Teams ist und was bringt es überhaupt, wenn man nicht im Takt seiner eigenen Trommel marschieren kann?

) Er nahm heute Morgen am

First Take