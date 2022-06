Startseite/Welt/ Jerry Reinsdorf engagierte Tony La Russa, weil er sich schlecht fühlte, ihn zu feuern, als „Top Gun“ in den Kinos lief Jerry Reinsdorf engagierte Tony La Russa, weil er sich schlecht fühlte, ihn zu feuern, als „Top Gun“ in den Kinos lief

Die Situation um Tony La Russa in Chicago hat in den letzten Wochen komödiantische Ausmaße angenommen. Nach einer zweiten Extra-Innings-Niederlage in Folge gegen die Texas Rangers sind die White Sox nun vier Spiele unter .38. Am Donnerstag befahl La Russa einen absichtlichen Walk, nachdem sein Pitcher im Count mit zwei Outs mit 1: 2 in Führung gegangen war. Am Wochenende begannen die „Fire Tony“-Gesänge. Unglücklicherweise für White Sox-Fans scheint das nicht auf der Speisekarte zu stehen. Wieso den? Nun, die Antwort wird nicht helfen.