Jersey Shore Besetzungsvermögen

Jersey Shore war eine der beliebtesten Shows in Amerika für einen guten Teil der späten 2000 bis frühen

und wurde zu einem kulturellen Grundstein für bestimmte Generationen. Die Reality-TV-Show machte aus allen Darstellern Stars und sie haben es geschafft, auch nach dem offiziellen Ende der Show im

im Rampenlicht zu bleiben. . Es gab Spinoffs und Adaptionen. Es hat unzählige Nachahmer in der gesamten Branche inspiriert. Ob Sie es mögen oder nicht, Jersey Shore hat sich in der Fernsehgeschichte einen Namen gemacht.

Sehr zum Nutzen der Mitglieder der Besetzung. Werfen wir einen Blick darauf, wie viel Geld einige der Hauptmitglieder wert sind, ein volles Jahrzehnt nach der letzten Folge der Originalserie.

Pauly Ds Vermögen

DJ Pauly D aus Providence, Rhode Island, hat ein Nettovermögen von $103. Millionen laut celebritynetworth.com. Es gelang ihm, seinen plötzlichen Ruhm von Jersey Shore in den Erfolg seiner ursprünglichen Karriere als DJ umzuwandeln. Pauly D war viele Jahre der exklusive DJ für das Palms Casino in Las Vegas. Er erhielt eine Spinoff-Show von MTV mit dem Titel The Pauly D Project . Neben Vinny Guadagnino moderierte Pauly D drei Staffeln von Double Shot At Love.

Es ist schwierig für jeden, der kein weltberühmter Sänger oder Weltklassesportler ist, bekannt zu werden mit einem Namen und nur einem Namen. Snooki, alias Nicole Polizzi, erreichte dies, indem sie auf Jersey Shore auftrat. Laut celebritynetworth.com beläuft sich Snookis Nettovermögen derzeit auf 4 Millionen US-Dollar. Sie spielte in einer Spinoff-Show der Serie mit dem Titel Snooki & JWoww.

Angelina Pivarnick Reinvermögen Nur echte Fans von Jersey Shore kennen Angelina Pivarnick, weil sie nur in zwei Staffeln aufgetreten ist und wurde zweimal angepfiffen, was ziemlich beeindruckend ist. Laut celebritynetworth.com beläuft sich ihr Nettovermögen derzeit auf 4 Millionen US-Dollar. Sie wurde in Staffel 1, Folge 3 ausgebootet, weil sie ihre Schicht nicht in dem Laden arbeiten wollte, in dem die Besetzung arbeiten musste. Angelina kehrte in Staffel 2 zurück, nur um nach Auseinandersetzungen mit Snooki und Michael Sorrentino wieder rausgeschmissen zu werden.

Nur bekannt als Ronnie auf Jersey Shore