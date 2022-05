Startseite/Welt/ Jim McMahon gibt zu, dass Aaron Rodgers die Bären besitzt Jim McMahon gibt zu, dass Aaron Rodgers die Bären besitzt

Aaron Rodgers machte in der vergangenen Saison aus allen möglichen Gründen Schlagzeilen, aber am lustigsten und harmlosesten war, als er einen Touchdown gegen die Chicago Bears erzielte die Windy City und schrie in die Menge: „Ich besitze dich immer noch!“ Es war eine demoralisierende Linie, die von einem ganz Großen kam, der das letzte Jahrzehnt damit verbracht hatte, die Bären sowohl in Lambeau als auch in Soldier Field zu schlagen. Chicago-Fans waren nicht sehr glücklich, aber alle anderen fanden es urkomisch, zumal es schwer ist, anderer Meinung zu sein.

Dieser Vorfall war eines der Dinge, die während eines

Guten-Morgen-Fußballs

Interview heute morgen mit dem großartigen Jim McMahon von Bears. McMahon sagte, er habe es verpasst, als es letzten Herbst passierte, aber nach kurzem Nachdenken gab er zu, dass Rodgers Recht hatte – ihm gehörten die Bären. Ab der 7-Minuten-Marke unten: