jimbo-fisher-ging-bei-einer-pressekonferenz-auf-nick-saban-zur-verbrannten-erde

Nick Saban sprach am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in Birmingham und machte einige Kommentare zum aktuellen Stand des College-Footballs. Saban ist, wie die meisten Trainer, nicht glücklich darüber, wie die Dinge in der Ära Name, Image, Likeness laufen. Er forderte insbesondere Texas A&M heraus, mit einer Aussage, die so mutig war, dass Trainer Jimbo Fisher am Donnerstagmorgen eine Pressekonferenz einberief, um darauf zu antworten. Hier sind Sabans Kommentare über A&M, via ESPN:

„Ich meine, wir waren zuletzt Zweite bei der Rekrutierung Jahr“, sagte Saban dem Publikum. „A&M war der Erste. A&M kaufte jeden Spieler in ihrem Team – machte einen Deal für Name, Image, Ähnlichkeit. Wir haben keinen einzigen Spieler gekauft, okay? Aber ich weiß nicht, ob wir in der Lage sein werden, durchzuhalten das in Zukunft, weil immer mehr Leute es tun. Es ist hart.“

Saban sagte auch, dass Alabama in der vergangenen Saison *nur3 Millionen Dollar gezahlt habe, „um es richtig zu machen“. Was darauf schließen lässt, dass Texas A&M es nicht „richtig“ gemacht hat. Wie oben erwähnt, war Fisher so verärgert über diese Kommentare, dass er eine Pressekonferenz abhielt, auf der er sagte, Saban sehe sich selbst als Gott und machte kryptische Anspielungen darauf, dass Saban vielleicht nicht immer die Dinge richtig mache.