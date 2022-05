Jimmy Pitaro und ESPN freuen sich über die Zukunft von „Monday Night Football“

ESPNs Die Übertragung von Monday Night Football

wird in der kommenden Saison ein brandneues Kapitel beginnen, nachdem Joe Buck und Troy Aikman verpflichtet wurden, das führende Sendeteam des Senders zu werden. Die beiden sind wohl das berühmteste Rundfunkpaar im Fußball mit der Fähigkeit, die wöchentliche Produktion von ESPN in die Stratosphäre zu bringen, was Einschaltquoten und Zuschauerzahlen betrifft.

ESPN wird bei diesem Unterfangen von einer scheinbar absolut geladenen Liste von

unterstützt. MNF

Spiele in 2021. In den letzten Jahren war die Qualität der Spiele, mit deren Übertragung ESPN beauftragt wurde, in den Augen der Fans uneinheitlich. Letzte Saison begann diese Wahrnehmung zu ändern, als Steve Levy, Louis Riddick und Brian Griese den Vorsitz führten 12 One-Score-Spiele, einschließlich einer Verlängerungsaffäre in Woche 1 zwischen den Ravens und Raiders und dem entzückend bizarren Patriots-Bills-Wettbewerb, bei dem New England nur dreimal bestanden hat.

Das kommende Jahr verspricht mehr davon. Der Zeitplan wird mit der Rückkehr von Russell Wilson nach Seattle und einem Rückkampf des NFC Championship Game in den ersten vier Wochen eingeleitet. Alles in allem wird Monday Night Football

acht Kopf-an-Kopf-Begegnungen mit Teams bieten, die es in der vorangegangenen Saison in die Nachsaison geschafft haben, drei mehr als in 2021. Und das ist vor Berücksichtigung der ESPN-Woche 10 Doubleheader, die als angekündigt wird Die Saison geht zu Ende und wird wahrscheinlich die Playoff-Teams ins Rampenlicht rücken.

Der Vorsitzende von ESPN, Jimmy Pitaro, sprach mit The Big Lead auf der 75 Sports Business Journal Awards und sagte, dass alle gespannt sind, was die nächste Saison bringen wird.

Burke Magnus, der Programmleiter des Senders, sagte mehr über den bevorstehenden Zeitplan und wie die 2021 Saison wird für den weltweiten Leader sein.

„Ich denke, es ist ein Quantensprung für uns“, sagte er. „Der Boden wurde angehoben. Ich schaue nichts davon an mit wirklicher Sorge, dass sie nicht liefern werden. Und dann ist der Vorteil einiger großer Matchups erheblich. Um dieses Rams-Packers-Spiel zu bekommen, liebe ich Bills-Bengals, ich liebe Bengals-Browns, ich liebe es, ein NFC East Matchup zu bekommen. Also fühle ich mich wirklich gut dabei.“

Weitere gute Nachrichten kamen kürzlich in die Pipeline für ESPN, wie die NFL ankündigte, würde eine „Flex“-Planung für die letzten sechs Wochen der MNF ab 2021 zulassen, wenn die neuen Rechte gelten Dies ermöglicht es der Liga, die Matchups am Ende des Jahres zu ändern, wenn klar ist, dass das geplante nicht den fesselnden Fußball darstellen würde.Flex-Planung ist für die Fenster CBS und Fox zulässig, die am Sonntagnachmittag abgehalten werden, aber dazu An diesem Punkt war die Liga aus allen möglichen Gründen zurückhaltend gewesen, Primetime-Matchups zu ändern.

Aber nicht mehr ESPN wird ziemlich von der Änderung profitieren, wie Pitaro auf dem roten Teppich erklärte, bevor er die Auszeichnung „Best in Sports Media“ des Senders erhielt. „Wir haben hart daran gearbeitet, wahrscheinlich seit dem ersten Gespräch, das wir mit der NFL über unsere Erneuerung geführt haben, haben wir der Liga klar gemacht, dass wir wirklich FL brauchen ex Planung. Beginnend mit der ’23 Saison, also dem neuen Angebot, werden wir es bekommen und es beginnt in der Woche 10. Und wir sind optimistisch, was das in Bezug auf die Qualität der Spiele und die Einschaltquoten bedeuten wird. Nur die Zeit wird es zeigen, aber es scheint gut für die anderen Jungs zu funktionieren. Wir sind also ziemlich optimistisch.“

Die Zukunft von Monday Night Football

ist hell. Buck und Aikman werden die Anklage anführen, während ESPN in die

geht Saison mit Schwung.