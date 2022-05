JJ Redick reißt sich über Kommentare von Draymond Green in Chris 'Mad Dog' Russo ein

Am Mittwoch hat sich Chris „Mad Dog“ Russo auf den Weg zum

First Take

Diesmal war es Draymond Green, der für einen Zusammenstoß zwischen dem langjährigen Radiomoderator und dem ehemaligen NBA-Scharfschützen sorgte. Falls Sie es letzte Nacht verpasst haben, Green hat sich in Spiel 2 der Grizzlies-Warriors-Serie einen Ellbogen ins Gesicht geschlagen und musste für einen Zauber in die Umkleidekabine, nachdem er zu bluten begonnen hatte. Auf dem Weg nach draußen hat er eine buhende Menge in Memphis ausgeblendet und später gesagt, dass ihm die Strafen egal sind, weil er viel mehr Geld verdient, als er der Liga im Gegenzug zahlen muss.

Russo kritisierte Green heftig für seine Aktionen und sagte, dass der Stürmer der Warriors im Laufe der Jahre offen polarisiert habe und dass Amerika seiner überdrüssig sei . Redick antwortete, indem er darauf hinwies, dass Green einen erfolgreichen Podcast moderiert, der größtenteils nur seinen eigenen Kommentar enthält, und einen Deal mit Turner hat, um im Fernsehen zu erscheinen und seine Meinung zu sagen. Russo entgegnete, dass die ältere Fangemeinde der NBA die Tage bevorzuge, an denen die Spieler ihren Geschäften in Ruhe nachgehen würden, woraufhin Redick den Hammer fallen ließ und sagte, Russo spreche über Athleten, wie Fox News über Athleten spreche.

Hier ist der komplette Clip:

