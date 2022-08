Startseite/Welt/ Joe Biden, der Studentenschulden streicht, erhält Beifall (und Applaus) bei AEW Dynamite Joe Biden, der Studentenschulden streicht, erhält Beifall (und Applaus) bei AEW Dynamite

Präsident Joe Biden kündigte an, dass er $10 stornieren werde ,000 in Studentenschulden am Mittwochnachmittag. Mittwochabend auf AEW Dynamite wurde auf diese Tat während des Auftritts von The Acclaimed verwiesen, als „Platinum“ Max Caster rappte: „Ihr kleinen Idioten bekommt keinen Respekt.

Biden bekommt Applaus beim Pro-Wrestling. Erzählen Sie mir mehr darüber, warum der Schuldenerlass für Studenten eine politische Verpflichtung darstellt. https://t.co/iD6StcBS9J pic.twitter.com/oJ9wJRf9fV — John Brown Yacht Club 🇺🇸 🇺🇦 (@rockrichard) August

, 2022

Die Fans in Cleveland schienen entweder die Linie oder die Stimmung zu schätzen, was für die Dems in der Halbzeit große Dinge bedeuten könnte. Zumindest könnte Steve Kornacki das sagen, wenn er irgendwie in einem professionellen Wrestling-Match gelandet wäre. Nach Fußball und Pferderennen ist das gar nicht so weit hergeholt.

2022Ist es erwähnenswert, dass AEW-Präsident Tony Khan kurzzeitig gedacht wurde, er bereite sich als Demokrat auf eine Kandidatur für den Kongress in Florida vor? Sein Vater, der Besitzer der Jacksonville Jaguars, Shahid Khan, spendete zuvor an Donald Trump.

2022