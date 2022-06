Startseite/Welt/ Joe Biden nimmt Slo-Mo-Fall vom Fahrrad und springt sofort wieder hoch Joe Biden nimmt Slo-Mo-Fall vom Fahrrad und springt sofort wieder hoch

Joe Biden beschloss, am Samstagmorgen eine Fahrradtour in Rehoboth, Delaware, zu unternehmen, und wurde von der üblichen Gruppe von Geheimsicherheitsmitarbeitern und -mitgliedern begleitet der Presse. Das bedeutet, dass all diese Leute einen Sitz in der ersten Reihe hatten, als Biden in Zeitlupe auf den Bürgersteig stürzte, bevor er wieder aufsprang.

Biden überquerte eine Straße und hielt an, vermutlich um mit einigen der herumstehenden Bürger zu sprechen, die sagen wollten, dass sie es tun müssen mit dem Präsidenten sprechen. Bevor ein Treffen oder eine Begrüßung losging, fiel Biden einfach … hin. Jeder, der jemals Fahrrad gefahren ist, weiß genau, wie so etwas passieren würde, und hat sich sehr wahrscheinlich schon einmal an derselben Stelle wiedergefunden, nur ohne den Bonus von Kameras, die jede ihrer Bewegungen beobachten.

Hier ist das Filmmaterial, das ich gemacht habe Präsident @JoeBiden ist heute Morgen in Rehoboth mit seinem Fahrrad umgefallen. pic.twitter.com/hCt1af0pFU

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) Juni

Als Biden aufstand, gab er anscheinend dem Fahrrad die Schuld an den Zehenkäfigen, was Sinn macht.

„Mir geht es gut“, sagte Biden, als er mit Hilfe mehrerer Personen in der Nähe schnell aufstand und unverletzt zu sein schien. Der Präsident sagte den Zuschauern, dass er gestolpert und gestürzt sei, als sein Fuß an den Zehenkäfigen seines Fahrrads hängen geblieben sei, die, wie er hinzufügte, entfernt werden sollten. https://t.co/bMTqsMSTsE – The Daily Beast (@thedailybeast) Juni 03 ), Dies wird zweifellos als Gesprächsthema für bestimmte Mitglieder der Öffentlichkeit dienen, die gerne bestimmte Agenden über Bidens körperliches Wohlbefinden vorantreiben, aber lassen Sie uns alle einen Moment innehalten und den seltenen Anblick eines Präsident ist zufällig genau wie wir.

