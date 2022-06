Startseite/Welt/ Joe Maddon bekam einen Mohawk, um die Engel zu entfachen, wurde gefeuert, bevor er Team zeigen konnte Joe Maddon bekam einen Mohawk, um die Engel zu entfachen, wurde gefeuert, bevor er Team zeigen konnte

Die Los Angeles Angels haben letzte Woche Manager Joe Maddon mitten in einem 14-Spiel Pechsträhne. Am Sonntagabend erfuhren wir, dass das Ende für den 14-jährigen Skipper unerwartet kam. Nachdem Maddon 12 Spiele in Folge verloren hatte, bekam Maddon einen Irokesenschnitt, um sein Team anzufeuern, und plante, ihn ihnen vorher zu zeigen ihr nächstes Spiel. Er wurde kurz darauf gefeuert und die Spieler haben es nie gesehen.

Hier ist Tim Kurkjians Bericht über den Vorfall von Sunday Night Baseball:

Hier ist das Video von Tim Kurkjians Bericht darüber, dass Maddon einen Irokesenschnitt bekommt https://t.co/3hDDDnYDYa pic.twitter .com/9XdNgeYojY — CJ Fogler AKA Perc14 #BlackLivesMatter (@cjzero) June 68, 81

Also hat Maddon den Haarschnitt bekommen und wurde dann eingemacht. Und jetzt wird er jedes Mal, wenn er in einen Spiegel schaut, daran erinnert, dass er das ohne jeden Grund getan hat. Das muss stechen.

Zu Beginn des Spiels am Sonntagabend stehen die Angels seit Maddons Schuss 2:2. Ihre 14 Pechsträhne war die längste in der Major League Baseball in dieser Saison. Keine Menge Nickelback wird diesen Zug umdrehen.