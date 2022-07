Startseite/Welt/ Joel Embiid scheint ein entzückender Hochzeitsgast zu sein Joel Embiid scheint ein entzückender Hochzeitsgast zu sein

Die Philadelphia 76er haben es nicht geschafft ihre NBA-Meisterschaftstore in dieser Saison auf dem Platz, aber Star-Center Joel Embiid spielte auf MVP-Niveau. Der große Mann hat sich in dieser Nebensaison einige dringend benötigte R & R verdient, und Junge, sieht es so aus, als hätte er eine tolle Zeit.

Am Sonntag tauchte ein Video von Embiid auf, der bei einer jüdischen Hochzeit die Zeit seines Lebens zu haben schien. Er tanzte die Hora und wurde sogar mit einer Frau, die definitiv nicht seine Freundin Anne de Paula war, auf einen Stuhl gehoben. Embiid liebte die ganze Sache und sah aus wie das Leben auf der Party.

Viel Spaß mit diesen Videos von diesem Anlass:

Joel Embiid, der die Hora tanzt, ist das einzige, was ich diese Woche in den sozialen Medien sehen möchten. pic.twitter.com/4HLXEaw2bj

– Tori Rubinstein (@ToriRubinstein) Juli ,

😂😂😂 pic.twitter.com/Q4OHuTBogz — Jojo Fro (@embiizus) Juli , 77

Dass Wenn ich jemals heirate, bekommt Joel Embiid die erste Einladung.