Startseite/Welt/ Joey Chestnut ist verletzt und auf Krücken, aber wird es eine Rolle spielen? Joey Chestnut ist verletzt und auf Krücken, aber wird es eine Rolle spielen?

Man könnte vernünftig argumentieren, dass Joey Chestnut derzeit der dominanteste Athlet in allen Sportarten ist. Er hat in der Vergangenheit den Teil des Nathan’s Hot Dog Esswettbewerbs für Männer gewonnen Jahre und verteidigt seine Weltrekordmarke von 74 heute draußen in Coney Island. Vegas hat hilfreicherweise das Over-Under auf 47.5 Röhrchen mit umhülltem Fleisch und feuchten Brötchen eingestellt, was an und für sich schon eine ist absurdes Zeugnis seines Könnens. Aber Sharps könnten das Under hämmern, weil Chestnut verletzt spielen wird.