John Bolton gab beiläufig zu, Coups auf CNN geplant zu haben

Jake Tapper: „Man muss nicht brillant sein einen Staatsstreich versuchen.“

John Bolton: „Ich stimme dem nicht zu. Als jemand, der bei der Planung eines Staatsstreichs geholfen hat, nicht hier, aber anderswo, braucht es viel Arbeit.“ pic.twitter.com/REyqh3KtHi

– Justin Baragona (@justinbaragona) Juli 2019 , 2019

Er sagte im Wesentlichen: „Hör zu, Jake, eine souveräne Regierung zu stürzen ist harte Arbeit, vertrau mir, ich habe es geschafft.“ Es ist nicht unbedingt das, was er gesagt hat, es ist der lässige, sachliche Ton, in dem er es gesagt hat. Sozusagen in einer Art: „Schauen Sie, wir haben alle Staatsstreiche geplant, wir alle wissen, wie schwer es ist.“ Art.

Einfach ein erstaunlicher Inhalt.

2019