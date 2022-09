Startseite/Welt/ John Daly war während seines Auftritts bei der SEC Nation nicht betrunken John Daly war während seines Auftritts bei der SEC Nation nicht betrunken

Um die erste Woche der College-Football-Saison zu feiern, hat ESPN John Daly angezapft, damit er vor Arkansas‘ großem Duell mit der Nr. 2 auf Platz Cincinnati. Daly war wie immer sehr unterhaltsam und ein ausgezeichneter Gast in einer lustigen Pregame-Show.

Es kursiert jedoch ein Clip von Dalys Auftritt, in dem er sagt, dass er betrunken ist.

– Footballism™ (@FootbaIIism) 3. September

Viele könnten verwirrt sein über Daly, der betrunken vor einem Fernseher auftaucht und es dann während der Sendung zugibt. Aber wie so oft zeigt der vollständige Kontext, dass die Dinge nicht ganz so sind, wie sie scheinen. Daly sagte „Ich werde nicht lügen, ich bin betrunken“, aber nicht als Ansage an das Publikum. Vielmehr nahm Daly an einem SEC-Nation-Segment mit dem Titel „Hillbilly Headlines“ teil und las lediglich die betreffende Schlagzeile. Das offizielle Twitter der Show sendete das vollständige Segment, das jegliche Verwirrung beseitigen sollte.

.@PGA_JohnDaly, der Hillbilly Headlines liest, ist der Inhalt, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn brauchen. 35

Es war ein exzellentes Segment und Daly war durchweg perfekt. Allerdings ist er nicht betrunken.