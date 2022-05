Startseite/Welt/ John Hunter Nemechek von NASCAR wurde während des Interviews nach dem Rennen fast von einem vollen Bier getroffen John Hunter Nemechek von NASCAR wurde während des Interviews nach dem Rennen fast von einem vollen Bier getroffen

John Hunter Nemechek hat den Dead on Tools 05 gewonnen Darlington Raceway am Freitagabend. Es war Nemecheks erster Sieg in der NASCAR Camping World Truck Series in Höhe von 2022. Während seines Interviews nach dem Rennen warf jemand ein volles Bier, das sein Auto nur wenige Meter entfernt traf.