Startseite/Welt/ John Kruk enthüllt jahrzehntealtes Parkplatz-Rindfleisch zwischen Tom Arnold und Julia Louis-Dreyfus John Kruk enthüllt jahrzehntealtes Parkplatz-Rindfleisch zwischen Tom Arnold und Julia Louis-Dreyfus

SNY-Analyst Keith Hernandez entzündete Anfang dieser Woche die Fehde zwischen den New York Mets und Philadelphia Phillies, indem er enthüllte, dass er einen Antrag gestellt hat, keine Spiele gegen ihn zu arbeiten Rivalen seines Teams aus der National League East.

„Sie scheinen nie zu enttäuschen“, sagte Hernandez. „Im Laufe der Jahre – und sie sind gerade jetzt heiß, also würde ich sie gerne sehen – aber was die Phillies grundsätzlich und defensiv angeht, waren sie immer einfach nicht in der Lage.“