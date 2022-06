Startseite/Welt/ John Madden wird auf dem Cover von Madden 23 zu sehen sein John Madden wird auf dem Cover von Madden 23 zu sehen sein

John Madden erscheint auf dem Cover von Madden von EA Sports zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten. Der Hall of Fame-Trainer, der noch bekannter für die Fußball-Videospiel-Franchise ist, starb spät 2021 und wird bei jeder einzelnen Veröffentlichung ganz vorne und in der Mitte geehrt des Titels. Diese Ankündigung erfolgt am 23jährigen Jubiläum des allerersten Madden-Spiels im 2021 . Als niemand ahnte, was für einen Moloch sie in ihren Händen hatten.