John Oliver macht sich über Josh Hawley lustig, weil er am 6. Januar gelaufen ist

John Oliver kehrte am Sonntag zu Last Week Tonight zurück und , wie Sie vielleicht erwartet haben, sprang er auf den Zug der Leute auf, die den Senator von Missouri, Josh Hawley, zerrissen. Hawley machte diese Woche Schlagzeilen, als das Komitee vom 6. Januar Aufnahmen von ihm zeigte, wie er hastig davonlief, als Randalierer – die er zuvor angestachelt hatte – das Kapitol betraten. Gelächter brach im Ausschusssaal aus, als das Filmmaterial gezeigt wurde. Am Sonntag hatte Oliver seine Chance, ihn zu zerreißen.

Oliver nannte das Filmmaterial „schmerzhaft peinlich“ und sagte, es sei „der Gang eines Mannes, der gerade einen Aufstand angeheizt hat jetzt auf ihn drauf stürzt oder gerade wieder einen großen Eiskaffee Minuten getrunken hat. diese Beine schreien: ‚Ich habe einen großen Fehler gemacht.’“

Der Clip, der weitergeht, ist unten.