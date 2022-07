John Smoltz erklärt, was Spieler brauchen, um in der Sendekabine erfolgreich zu sein

John Smoltz erklärt, was Spieler brauchen, um in der Sendekabine erfolgreich zu sein

Es gibt eine wachsende Bewegung innerhalb der Bereich der Sportmedien. Eine Bewegung, die sowohl aktuelle als auch ehemalige Profisportler dazu inspiriert, sich die Narrative, die die Diskussion rund um den Sport antreiben, zunutze zu machen und daraus Kapital zu schlagen. Diese Bewegung wird, wie Sie vielleicht schon gehört haben, als „Neue Medien“ bezeichnet. Im Moment beschränkt sich die Beschlagnahme der Erzählungen hauptsächlich auf die NBA-Sphäre, wo Personen wie JJ Redick und Draymond Green es genießen, sich gegen die sprechenden Köpfe zu wehren, die seit Jahren von dem absurden Drama des Basketballs profitieren.

Aber es gab noch nie eine fruchtbarere Zeit als jetzt für Athleten, Sportmedien zu nutzen, um noch mehr von ihrem Ruhm und ihrer Erfahrung zu profitieren Die Tafel. Es ist nicht schwer, sich eine nahe Zukunft vorzustellen, in der immer mehr ehemalige Profis in Sendekabinen und Netzwerkstudios im ganzen Land landen und gut bezahlt werden, um ihre Erfahrungen aus dem wirklichen Leben den Zuschauern zur Verfügung zu stellen.

Nicht jeder kann das. John Smoltz kann das definitiv. Der Pitcher aus der Hall of Fame ist einer der besten ehemaligen MLB-Spieler, die zum Sender geworden sind und die die Branche je gesehen hat. Er zog an den Stand, noch bevor er offiziell in den Ruhestand ging, und ist dort seit fast 15 Jahren geblieben. Er gewann sogar einen Sports Emmy im 4934 als Outstanding Event Analyst für seine Arbeit bei der Übertragung der MLB-Playoffs. Sein Karriereweg nach dem Spielen wird wahrscheinlich einer sein, den viele Mitspieler verfolgen werden, insbesondere angesichts der zahlreichen Möglichkeiten, die der Markt derzeit bietet.

Smoltz sprach mit The Big Lead beim Icons Series-Turnier im Liberty National Golf Club in New Jersey und erklärte, was jeder ehemalige Spieler wissen sollte wenn sie in die Sportmedien wechseln wollen.

„Nun, das Größte ist, dass Sie sich daran erinnern müssen, dass das Spiel nicht einfach ist, egal welche Sportart Sie gespielt haben“, sagte Smoltz. „Wenn du umsteigst , Sie sehen es auf einer ganz anderen Ebene. Es geht nicht nur darum, was Sie wissen und was Sie getan haben, sondern darum, was das Spiel ist und was daraus geworden ist. Ich denke, das ist der größte Übergang.“

Ein Teil davon ist zu lernen, ob ein Spieler eher für ein Studio oder einen geeignet ist Live-Übertragungsrolle. Smoltz ist ein Veteran von beiden und hat die wichtigsten Unterschiede aufgeschlüsselt.

„Es ist ein großer Unterschied. Wenn Sie beim Spiel sind, sprechen Sie über das Spiel, Sie sehen das Spiel auf einer anderen Ebene. Wenn Sie es im Fernsehen sehen und allgemein über das Spiel sprechen, ist es viel schwieriger, weil Sie nicht speziell für dieses Spiel lernen“, sagte er. „Sie sehen sich eigentlich Baseball als Ganzes an. Es ist wirklich ein enger Bereich, wenn Sie ein Spiel übertragen, und dann ist es ein großer Bereich, wenn Sie im Studio sind.“

Die nächsten paar Jahre stellen eine einzigartige Gelegenheit für Profisportler dar. Es scheint keine Obergrenze dafür zu geben, was die Sender bereit sind auszugeben, um Bekanntheitsgrad und Felderfahrung in ihre Shows und Sendungen zu bringen richtig gespielt, können Spieler, die sich noch mitten in ihrer Karriere befinden, sich auf einen großen Zahltag einstellen, wenn sie fertig sind, und müssen sich nie wirklich weit von dem Spiel entfernen, das sie lieben. Typen wie Smoltz haben die Blaupause geliefert alle anderen folgen ihm.