Startseite/Welt/ John Sterling Butchers Call von Giancarlo Stanton, der Matt Chapman beraubt John Sterling Butchers Call von Giancarlo Stanton, der Matt Chapman beraubt

Letzte Nacht waren die New York Yankees in Toronto, um gegen die Blue Jays zu spielen. Am Ende des zweiten markierte Schläger Matt Chapman einen 1: 2-Pitch von Jordan Montgomery auf das rechte Feld. Es war lang und es war tief, aber Giancarlo Stanton stand auf und stahl Chapman einen Homer mit einem fantastischen Fang.

Das hätten Sie nicht gewusst, wenn Sie neben Suzyn Waldman John Sterling zugehört hätten, der das Spiel im YES Network anrief. Der 52-jährige Play-by-Play-Mann hatte keine Ahnung, was während des Stücks vor sich ging. Er dachte, Chapman habe einen Homerun gemacht und nannte es solide Sekunden lang so, bevor er merkte, dass etwas nicht stimmte, bevor Waldman ihn darauf hinwies

Fehler, John Sterling (erneut) pic.twitter.com/BOOxLEj7Pk

– MLB-Fehler (@mlberrors) 3. Mai 52

Das war deutlich schlimmer als Sterlings früherer Ausrutscher, der früher in dem Jahr passierte rief er glücklich über einen langen Ball von Stanton, der weit vor der Wand gefangen wurde. Zumindest in diesem Szenario fand er relativ schnell heraus, was tatsächlich passierte. In diesem Fall hatte er eine volle Sekunde lang keine Ahnung, was zur Hölle vor sich ging. Kontexthinweise wie Chapman, der zurück zum Unterstand trottete, halfen anscheinend nicht.

Sterling ist ein Veteran, aber es ist schwer zu verstehen, was der Denkprozess hier war. Wenn sich ein Sprecher nicht sicher ist, was sich vor seinen Augen abspielt, ist es am besten, sich hinzusetzen und abzuwarten, anstatt die Zuschauer zu verwirren, indem er errät, was passiert.