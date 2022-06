Startseite/Welt/ Jordan Beck aus Tennessee flippt Georgia Tech aus, als er die erste Base rundet Jordan Beck aus Tennessee flippt Georgia Tech aus, als er die erste Base rundet

Wenn Sie an diesem Wochenende durch andere Sportarten oder Hausarbeiten abgelenkt waren und nicht den ganzen College-Baseball im Fernsehen gesehen haben, ist das Ihr Verlust. Zum Glück gibt es heute mehr Win-or-Go-Home-Spiele und das nächste Wochenende wird ähnlich vollgepackt mit hochoktaniger Action sein, die Sie schnauben können. Man könnte argumentieren, dass dies die beiden intensivsten Wochenenden des Jahres sind und ESPN mit ihrer Squeeze Play-Präsentation hervorragende Arbeit leistet, um die Lächerlichkeit einzufangen.

Für einen Vorgeschmack auf das, was Sie vielleicht verpasst haben, hier ist, was im Tennessee-Georgia Tech-Spiel passiert ist. Volunteers Right Fielder Jordan Beck holte sich an der Spitze des neunten Platzes ein entscheidendes Double, bei dem das Heimteam sechs Runs erzielte, um sich seinen Platz in den Super Regionals zu sichern. Sehen Sie, ob Sie die subtile Botschaft aufgreifen können, die er an die Yellow Jackets gesendet hat.

Jordan Beck auf der Basis Weg sind wir. Wir alle. Talkin, flippin, winnin. pic.twitter.com/eLfiZPF9gD

– Houston Kress (@VolRumorMill) 6. Juni 2022

Er scheint sie wissen zu lassen, dass Tennessee die Nummer 1 ist.

Wenn Sie nach etwas suchen, das Ihr Gehirn schmerzen lässt, gehen Sie weiter und tauchen Sie in den Diskurs ein, der diesen Mittelfinger umgibt. Niemand kann Klassen-gegen-Trash-Gespräche besser als College-Baseball-Fans, die voller Emotionen sind. Zwanzig Minuten hin und her werden Sie zu dem Schluss bringen, dass sie diese Spiele nicht vor Menschen spielen oder ins Fernsehen bringen sollten.

2022