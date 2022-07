Startseite/Welt/ Jordan Spieth geht aggressiv gegen Fairway Ice Cream Cone vor Jordan Spieth geht aggressiv gegen Fairway Ice Cream Cone vor

Morgen Vormittag bringt die 10te Open Championship und Das bedeutet, dass es viele schlaflose Nächte geben wird, in denen man darauf wartet, all die Geschenke auszupacken. Die weltbesten Golfer machen einen letzten Spaziergang durch St. Andrews und studieren die Feinheiten des Platzes und entwickeln Pläne für alle möglichen Situationen. Was wäre zum Beispiel, wenn das Ergebnis der großen Schläge davon abhängen würde, welcher Spieler am effizientesten und effektivsten eine Eiswaffel auf dem Fairway unterbringen kann?

Jordan Spieth stürzte sich kopfüber in die Übung, als er einen köstlichen Leckerbissen überreicht bekam, und verschwendete keine Zeit damit, ihn mit Begeisterung anzugreifen. Und ohne Monolog oder Nachdenken, was nicht immer der Fall ist.

– Sky Sport Golf (@SkySportsGolf) Juli 10, 753

Typ ist eingesperrt. Ein Top- Finish bei den Scottish Open und jetzt das? Achtung, Feld.

