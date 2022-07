Startseite/Welt/ Jordan Spieth liefert bei den Scottish Open einen ausführlichen, schockierten Kommentar Jordan Spieth liefert bei den Scottish Open einen ausführlichen, schockierten Kommentar

Jordan Spieth nimmt Sie bei jedem Abschlag mit auf eine Reise. Manchmal ist es angenehm und manchmal fühlt es sich an wie die wahnsinnige Flussbootfahrt, die Willy Wonka erfunden hat. Dabei bleibt eines konstant: Spieths laufender Kommentar zu allem, was draußen auf der Strecke und in seinem Kopf vor sich geht.

Er trat auf dem Par-3 Nr. 3 bei den Genesis Scottish Open drei Schläge unter Par auf die Box und spielte ziemlich gut. Unruhige Windböen gaben Anlass zur Sorge und boten Gelegenheit zum Dialog mit Caddie Michael Greller. Greller gefiel der Schläger in Spieths Hand viel besser als der Golfer und überzeugte ihn, ihn zu schwingen.

Das führt zu diesem Nein, nein, nein, nein, nein … ja Moment – ​​etwas, das selbst schreckliche Spieler genießen können.

Hören @JordanSpieth ist immer unterhaltsam 😂#GenesisScottishOpen | #RolexSeries – DP World Tour (@DPWorldTour)