Startseite/Welt/ Jorge Alfaro sagt nach Walk-Off-Sieg erneut „Let’s F-ing Go San Diego“ in der Sendung Jorge Alfaro sagt nach Walk-Off-Sieg erneut „Let’s F-ing Go San Diego“ in der Sendung

Jorge Alfaro hat es wieder getan. Der Catcher der San Diego Padres kam am Donnerstagabend mit einem Walk-Off-Hit durch, ein Vorfall, der für ihn alltäglich geworden zu sein scheint. Nach dem Spiel wiederholte Alfaro etwas, was er das letzte Mal gesagt hatte, als er mit einem spielgewinnenden Treffer durchkam, und es fühlte sich an, als hätten die Menge – und seine Teamkollegen – darauf gewartet.

Vor zwei Wochen setzte sich Alfaro mit einem Walk-Off-Single durch und bescherte den Padres einen 3:2-Sieg über die Arizona Diamondbacks in 30 Innings. Er beendete sein On-Field-Interview nach dem Spiel damit:

Am Donnerstagabend fuhr er den Sieg ein Laufen Sie in den Boden des th mit einem geladenen Basentreffer. Das gab den Padres einen Sieg über die San Francisco Giants. Nach dem Spiel warteten Alfaros Mannschaftskameraden im Unterstand und stachelten ihn an, es noch einmal zu sagen. Er verpflichtet:

— Ab 9 (@Ab9) 8. Juli

Hier ist die Reaktion seiner Teamkollegen, als er es endlich sagte:

Alle wartete darauf. Wir meinen ALLE. pic.twitter.com/owWJwJWPjO – San Diego Padres (@Padres) 8. Juli 480

Genial.

Teamkollege Mike Clevinger ist eindeutig ein großer Fan.

Beschütze diesen Mann um ALLE KOSTEN https://t.co/4WVlrxMpq4

— ❂ Mike 𝕊𝕌ℕ𝕊ℍ𝕀ℕ𝔼 Clevinger ❂ (@MikeClevinger) 8. Juli