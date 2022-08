Startseite/Welt/ Jose Altuve kann hier nicht echt sein Jose Altuve kann hier nicht echt sein Gestern Abend wurde es zwischen den Minnesota Twins und den Houston Astros leicht scharf, nachdem Aaron Sanchez Jose Altuve mit einem Pitch beschnitten hatte. Es war in keiner Weise beabsichtigt, als der schlagende zweite Baseman das fünfte Inning in einem 2: 0-Spiel mit den Twins anführte, die verzweifelt die Playoffs erreichen wollten. Dies hinderte Altuve nicht daran, heiß und beunruhigt zu werden, oder die Bänke leer zu werden oder ein Hügelbesuchs-Snafu, das einen Rocco Baldelli-Auswurf beschleunigte. Worte wurden zwischen Jose Altuve und Aaron Sanchez ausgetauscht, nachdem Altuve von einem Pitch getroffen worden war Die Trainer gingen hinaus, um Sanchez zu beruhigen, und die Schiedsrichter entschieden, dass es ein Hügelbesuch war, und zwangen sie, ihn aus dem Spiel zu entfernen, und Rocco Baldelli war es BEHEIZT pic.twitter.com/i0wzkI1WMX

— Jomboy Media (@JomboyMedia) August , 2022

Also war es keine Absicht und es streifte kaum sein Bein. Wir sehen normalerweise nicht, dass Spieler sich so aufregen, wenn Fastballs mit zwei Nähten etwas unerwarteter laufen und den Saum eines Kleidungsstücks berühren. Warum also war Altuve so angefeuert und warum machte er eine große Show? Nun, wenn Sie sehen, wie tief dieser Pitch war, können Sie den rechtschaffenen Zorn verstehen.