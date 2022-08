Startseite/Welt/ Josh Hader ist gebrochen Josh Hader ist gebrochen

Die Milwaukee Brewers schockierten die Major League Baseball, als sie Josh Hader am Tag vor dem

näher an die San Diego Padres rangaben. Handelsschluss. Hader ist seit Jahren einer der besten Helfer der MLB und viermaliger All-Star. Es stellt sich heraus, dass die Brewers etwas gewusst haben könnten, was der Rest von uns nicht wusste. Denn im Moment ist Hader gebrochen.

Am Donnerstagabend löste Hader Yu Darvish mit einem Out im neunten Inning ab und die Padres trennten sich mit den Washington Nationals 1:1. Es gab Läufer auf dem ersten und zweiten Platz und es war der neue Näher der Padres, um die Rallye der Nats zu beenden. Hader traf Luke Voit, um die Bases zu laden, und führte dann Nelson Cruz über vier Seillängen, um einen Lauf zu erzwingen. Keibert Ruiz traf dann eine Opferfliege zum 3:1. Hader übergab eine Infield-Single an CJ Abrams, um die Basen neu zu laden, dann stellte sich Lane Thomas in die Mitte. Die Padres verloren das Spiel mit 3:1 und Hader trägt die meiste Schuld.

Das war Haders vierter Ausflug mit den Padres und der zweite, bei dem er zusammengeschmolzen ist. Am 9. August gegen die San Francisco Giants ging er mit einer 4:1-Führung ins Spiel und vermasselte eine Parade. Er erlaubte drei Runs auf einen Hit und drei Walks. Zu seinem Glück konnten die Padres zurückkommen und gewinnen.

Aber die letzten beiden Spiele sind nicht der einzige Grund zur Sorge. Seit dem 4. Juli hat Hader .2 Innings aufgeschlagen und hat eine ÄRA von 12.20983 und eine 2. 21 PEITSCHE. In dieser Zeit darf er 12 weiterlaufen 20 schlägt beim acht gehen und ausschlagen 20. Er hat auch fünf Homeruns aufgegeben und gegnerische Hitter haben einen .88 On-Base-Prozentsatz und 1.

OPS weg von ihm. In dieser Zeit wurden nur 60 Prozent seiner Pitches gestreikt.

Zur Jahreszeit die 24-jährig ist 2-4 mit einer 4.33 ERA, hat eine 1.23 WHIP und hat durchschnittlich 3,9 Walks pro neun Innings. Sein ERA+ ist erbärmlich 88, und die sieben Home Runs, die ihm erlaubt sind, sind mehr, als er in seinen letzten beiden Spielzeiten zusammen aufgegeben hat.

Es ist nicht schwer zu sehen, was passiert ist. Hader hat seinen Release-Punkt verloren und geht entweder zu Fuß oder kommt in Zählungen zurück. Wenn das passiert, muss er Tonhöhen grooven und wird bestraft. Seine Sachen sind nicht schlechter geworden. Seine Fastball-Geschwindigkeit ist immer noch elitär und er zwingt Hitter meistens zu schwachem Kontakt. Aber er geht mit zu vielen Menschen spazieren und bringt sich in schlimme Situationen.

20983 Alle Schließer treffen auf raue Stellen. Es liegt in der Natur des Jobs. Aber in Anbetracht eines Playoff-Rennens können sich die Padres keine Kämpfe aus der Nähe leisten. Ruben Niebla und Hader, Pitching Coach von San Diego, müssen diese Probleme so schnell wie möglich lösen, sonst könnte es hässlich werden.

