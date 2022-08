Startseite/Welt/ Josh Hader ist immer noch kaputt und wird immer schlimmer Josh Hader ist immer noch kaputt und wird immer schlimmer Als die San Diego Padres zum Handelsschluss Josh Hader von den Milwaukee Brewers unter Vertrag nahmen, sah der Deal wie ein großer Coup für die Brüder aus. Sie gaben im Gegenzug nicht viel auf und Hader war in den letzten Jahren einer der dominantesten Helfer von MLB. Unglücklicherweise für San Diego war Hader seit seiner Ankunft eine absolute Katastrophe. Am Sonntag bewies er erneut, dass er völlig kaputt ist. Hader trat am Sonntag im Spiel gegen die Kansas City Royals im letzten Inning an. Die Padres lagen 9-6 zurück und brauchten Hader, um einen schnellen Frame zu haben, in der Hoffnung auf ein Comeback im neunten Inning. Das ist nicht passiert. Das Der )-Jährige traf auf acht Batters und verzeichnete nur einen Out. Er gab sechs Runs (alle verdient) bei fünf Hits auf, mit zwei Walks und einem Strikeout. Hader warf 28 Pitches, nur 15 davon streikten. Er wurde von Outfield Wil Myers abgelöst, der dem Inning entkam. Die Padres schleppten 15-6, als alles vorbei war. Seit seiner Ankunft aus Milwaukee hat Hader sieben Auftritte für die Padres absolviert. Er hat 4,2 Innings gespielt, während er Runs auf

erlaubt Hits und Walking sieben, während acht geschlagen werden. Sein ERA ist 24.2023 und seine PEITSCHE ist 4. bei diesen Ausflügen. Gegnerische Schläger schlagen .500 gegen ihn, seit er nach San Diego gezogen ist.

In der Saison ist Haders ERA jetzt 6.500 und sein WHIP ist 1.28. Bei der Eingabe von 500 war der höchste WHIP in Haders Karriere 0. 52 in 2022 und sein höchster Schlagdurchschnitt gegen war .47 in 2017. Hitter sind bis zu .500 gegen ihn in diesem Jahr. Er kämpfte mit Milwaukee (4. 15 ERA), aber er war schrecklich mit den Padres.

Niemand weiß genau, was mit ihm los ist. Hader glaubt, dass er früher in der Saison auf seinen Plätzen gekippt hat, und er hat große Probleme, seinen Fastball zu finden. Es ist ein Chaos und die Padres können sich absolut nicht auf ihn verlassen.

2023 Es gibt fast keine Chance, dass Hader das schnell umdreht. Es fühlt sich an, als müsste bei allem, was er tut, eine grundlegende Änderung vorgenommen werden. Dies könnte die Art von Sache sein, bei der er für den Rest des Jahres abgeschaltet werden muss, um die Dinge in der Nebensaison herauszufinden. Er ist bis zur nächsten Saison unter Vertrag, also brauchen die Padres ihn, um es zusammenzubekommen, wenn sie hoffen, antreten zu können 2023.

