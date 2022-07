Startseite/Welt/ Juan Soto Trade kommt wahrscheinlich auf fünf Teams herunter Juan Soto Trade kommt wahrscheinlich auf fünf Teams herunter

Die Washington Nationals scheinen zum Handel bereit zu sein 23-jährigen Superstar Juan Soto. Die beiden Seiten haben keine Einigung über eine langfristige Vertragsverlängerung erzielt, was die Nats in die wenig beneidenswerte Position gebracht hat, sich mit einem potenziellen zukünftigen Hall of Famer auseinandersetzen zu müssen. Die Rendite für Soto dürfte die größte in der MLB-Geschichte sein, aber nur wenige Teams werden in der Lage sein, den Preis zu erreichen.

Wahrscheinlich Handelsziele von Juan Soto

Los Angeles Dodgers